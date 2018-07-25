Meteorolojiden İstanbul'un 4 ilçesi için uyarı

Meteorolojiden İstanbul'da Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de gök görültülü sağanak yağış beklendiği bildirilerek, kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 16.00 'ya kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden tedbirli olunması gerekmektedir."