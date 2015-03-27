Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: Çamur yağacak

Meteoroloji, İstanbul ve çevresi için toz uyarısı yaptı. Uyarıya göre kentte çamur şeklinde yağış da görülecek. Bazı uzmanlar, tozun ardından gelen yağışın faydalı olduğunu belirterek, "Şemsiyenizi evde bırakıp bu yağmurda ıslanın" tavsiyesinde bulundu. İstanbul Boğazı'nda da sis etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinde, bugün, Kuzey Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış, hava kalitesinin azalması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, Orta Akdeniz’de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/s) fırtına beklendiğini ve fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz’de Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisinin kaybetmesi beklendiğini açıkladı.

Kent genelinde gece boyu yağan yağmurun ardından sabahın erken saatlerinde Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde sis görüldü.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar özellikle Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken sis nedeniyle oluşan manzaraya tanık oldu.

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde de bugün fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Güney Ege'de sabah, Kuzey Ege'de ise akşam saatlerinden sonra hızını artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), Orta Ege'de ise yer yer 7 ila 9 (60-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, fırtına, 28 Mart Cumartesi gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

‘Mineral deposu yağmurlar’

Öte yandan, toz bulutunun ardından gelecek yağışın insan sağlığı için çok faydalı olduğu belirtiliyor.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Cemal Sağlam, geçmişte yaptığı birçok açıklamada, bu tür yağmurlarda demir, çinko ve amino asitlerin bulunduğunu vurgulamıştı.

Uzmanlar, toz ve yağmurların bitkiler için de önemli olduğunu ifade ediyor. Ağaçların daha çok çiçekleneceği ve tarlalardan alınacak verimin yüksek olacağı da öne sürülüyor.

Taşınan tozların solunum yolu sıkıntılarına yol açabileceğine dikkat çekilirken, özellikle migren ve tansiyon hastaları da uyarılıyor.