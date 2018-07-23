Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı; bugün ve yarın için farklı önlemler alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek, İstanbullular parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 42-45 dereceyi bulacak. Yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

Saat 12.00-15.00 arası dikkat

İstanbul için bugün kritik saatler 12.00-15.00 arası. Hava sıcaklığının 34 derece, hissedilen sıcaklığın ise 42 derece olması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde yaşayanların, yüksek sıcaklıklara karşı önlem alması konusunda Meteoroloji'den uyarı geldi.

Yarın yağmur geliyor

Uzmanlara göre Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış yarın öğlen saatlerinde İstanbul'a ulaşmış olacak. Metrekareye 50 kg'ın üzerinde yağış beklenen İstanbul'da, su baskınlarına karşı uyarı geldi. Marmara Denizi'nin Tuzla-Silivri gibi karaya yakın bölgelerinde olasılık az da olsa, deniz üzerinde hortum tehlikesine de vurgu yapıldı. Dolu yağışının da beklendiği İstanbul'da, dolu büyüklüğünün tehlikeli boyutlara ulaşması beklenmiyor. Uzmanlar yine de vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı.