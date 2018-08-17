Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı geldi. Uzun süredir yaz sıcaklarının etkisi altında kalan İstanbulluları sağanak yağş bekliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik'in güney, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, diğerl yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji'nin İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çektiği açıklamasında şöyle dendi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yağışın sabah saat 7'de başlayacağı tahmin edilirken, bitiş saati olarak 09.30 gösterildi.