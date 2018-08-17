T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Sabah saat 7'de başlayacağı tahmin edilen yağışın 09.30'da etkisini azaltması bekleniyor

17 Ağustos 2018 10:50

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı geldi. Uzun süredir yaz sıcaklarının etkisi altında kalan İstanbulluları sağanak yağş bekliyor.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik'in güney, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, diğerl yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çektiği açıklamasında şöyle dendi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yağışın sabah saat 7'de başlayacağı tahmin edilirken, bitiş saati olarak 09.30 gösterildi.

ETİKETLER

meteorolojihava durumuistanbulyağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24