Meteoroloji'den İstanbullular için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana çevreleri, Burdur'un güney ve batısı, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatleri için Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın kuzeyinde 3 ila 5 derece artacak, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 22



Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 10



Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11



Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19