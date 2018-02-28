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 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı...

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)  METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul için  kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı

28 Şubat 2018 16:14

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)  METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul için  kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.  Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi.
Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, \"İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir\" denildi.
 

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