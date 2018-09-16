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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek

16 Eylül 2018 13:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 32

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