Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 8 Mart Perşembe günü İstanbul'da yağış ve fırtına beklendiği ifade edilirken yurt genelinde de yağışlı havanın etkili olacağı ifade edildi.

Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava durumu uyarıları

Kuvvetli rüzgarların Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.