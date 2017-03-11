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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Bölgenin güney ve batı kesimleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak alacağı tahmin ediliyor

11 Mart 2017 15:35

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak ile sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak.

Bölgenin güney ve batı kesimleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak alacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması beklenen İstanbul'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor.

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