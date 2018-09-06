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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)- METEOROLOJİ, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

06 Eylül 2018 00:45

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)- METEOROLOJİ, İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul\'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi. 

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