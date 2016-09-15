Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul ve bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Sinop, Tokat, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 3