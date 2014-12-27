Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanacak yoğun yağış için Meteoroloji'den uyarı geldi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sisle birlikte sağanak yağmur etkili oluyor. Sis ve yağmur, özellikle köprü ve viyadüklerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası’nda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmurla birlikte sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Boğaz trafiğinde sisle birlikte deniz otobüsleri çalışmaya devam ediyor.