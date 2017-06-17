T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor

17 Haziran 2017 14:13

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın iç kesimleri ile zamanla Trakya, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Denizli çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

ETİKETLER

Meteorolojisağanak yağışİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24