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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Vatandaşlar su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı

19 Kasım 2017 17:38

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bugün (19 Kasım 2017) başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışın yarın gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Tahminlere göre İstanbul’da bugün öğleden sonra yerel, akşam saatlerinden sonra ise il genelinde başlayacak yağışların zaman zaman etkisini arttıracağı belirtildi.

Kuvvetli sağanağın, yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz ile etkili olacağı vurgulanan açıklamada, metrekareye 30-60 kilogram yağışın meydana geleceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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