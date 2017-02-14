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Çevre

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı

Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor

14 Şubat 2017 10:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

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