Meteoroloji'den İstanbul açıklaması: Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın etkisini kaybetmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın yaklaşık 6-7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren gök gürültülü sağanakla birlikte düşmeye başlaması ve yeni haftada mevsim normallerinin de altına çekilmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre yarın İstanbul'da en düşük sıcaklık 21, en yüksek 30 derece olacak. Ayrıca, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü hava bulutlu

Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine çekilip, en düşük 20, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık yeni haftada mevsim normallerinin altına iniyor

Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor.

Buna göre pazartesi en düşük 21, en yüksek 25 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağı tahmin ediliyor.