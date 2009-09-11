Meteoroloji'den il il sel uyarısı!

Meteoroloji tüm yurtta, aşırı yağış ve buna bağlı olarak sel bekliyor.
Meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur), Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ile öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize ve Hopa), öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege (Muğla, Aydın, İzmir), Denizli, Manisa ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde (Finike, Kemer, Kaş ve Kalkan) akşam saatlerinden sonra ise Marmara bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı:Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize ve Hopa), öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege (Muğla, Aydın, İzmir), Denizli, Manisa ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde (Finike, Kemer, Kaş ve Kalkan) akşam saatlerinden sonra ise Marmara bölge genelinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, toprak kayması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. En Yüksek (°C) En Düşük (°C)
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 26
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 24
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 27
Kocaeli Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 27
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Denizli ve Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.Karahisar:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25
Aydın: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 30
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 28
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 27
Uşak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 25
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde (Kemer, Finike, Kaş ve Kalkan) kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il merkezi ile batı ilçelerinde (Kemer, Finike, Kaş ve Kalkan) kuvvetli olması bekleniyor. 30
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 27
K.Maraş Parçalı zamanla çok bulutlu 32
Mersin Parçalı zamanla çok bulutlu 32
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın batı ilçeleri (Polatlı, Beypazarı, Güdül, Ayaş) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Ankara Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Polatlı, Beypazarı, Güdül, Ayaş) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 26
Eskişehir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25
Kayseri: Parçalı bulutlu 25
Konya: Parçalı zamanla çok bulutlu 27
Sivas: Parçalı bulutlu 24
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlarinden sonra Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Bolu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 24
Düzce: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 27
Karabük Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 27
Sinop: Parçalı zamanla çok bulutlu 25
Zonguldak: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 26
Orta Karadeniz
Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ordu: Parçalı bulutlu 27
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Tokat: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 27
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Iğdır: Parçalı bulutlu 26
Kars: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20
Malatya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Van Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Adıyaman: Az bulutlu ve açık 35
Batman: Az bulutlu ve açık 34
Diyarbakır. Az bulutlu ve açık 34
Gaziantep: Az bulutlu ve açık 33