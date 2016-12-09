Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağışla, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu. Meteoroloji ani sel, su baskını ve don olayı gibi muhtemel risklere karşı da uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışla, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların; yarın (10.12.2016 Cumartesi) ve 11.12.2016 Pazar sabahına kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli (51-75 mm) yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar (mevcut kar üzerine 20 -50 cm yeni kar) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don, çığ tehlikesi riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."