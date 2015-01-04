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Meteoroloji'den iki bölgeye 'tam fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde tam fırtına beklendiğini duyurdu

04 Ocak 2015 21:38

Ege Denizi için pazartesi günü fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, yaptığı açıklamada "Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına bekleniyor. Fırtına Ege'de perşembe günü etkisini kaybedecek" ifadelerini kullandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Akdeniz'de pazartesi günü akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiği belirtilerek "Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına bekleniyor. Fırtına Çarşamba günü öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşecek. Fırtına etkisini Perşembe günü öğle saatlerinde kaybedecek" denildi.

Doğu Akdeniz için de uyarıda bulunan Meteoroloji, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına bekleniyor. Fırtına aynı gün akşam saatlerinde güneybatı yönlerinden 8 ila 10 kuvvetinde (80-100km/s) tam fırtınaya dönüşecek. Salı günü sabah saatlerinden itibaren tekrar güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı, doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüştükten sonra Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor". Tam fırtına beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı da uyardı.

 

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