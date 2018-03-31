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Yaşam

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına bekleniyor

31 Mart 2018 17:51

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Türkiye'nin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, rüzgarın, Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli ve yer yer, Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde ise fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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