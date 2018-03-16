Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerine fırtına uyarısı yaptı. Yarın öğleden sonra başlayıp pazar gününe kadar etkili olacak lodos nedeniyle vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara’nın doğusu ile İç Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.