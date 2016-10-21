Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın batıdan yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. Cumartesi günü ise batıdan yeni bir yağışlı sistemi geliyor. Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yağış geçişleri görülecek.

Habertürk'ün haberine göre, bugün sadece Trabzon ve Rize çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Yurdun kuzey kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar ise artmaya devam ediyor. İç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artış bekleniyor.

4 il için uyarı

Cumartesi günü ise batıdan yeni bir yağışlı sistemi geliyor. Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yağış geçişleri görülecek.

Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık değerleri yükselmeye devam ediyor.

Pazar günü için yağış uyarısı

Pazar günü yağışlı hava alanını genişletiyor. Yağışlar Marmara bölgesinin tamamını, Ege bölgesinin iç ve kuzey kesimlerini, İç Anadolu bölgesinin kuzeybatı kesimlerini ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak.

İstanbul'da bugün ve yarın hava çok bulutlu... Pazar günü ise yağış beklentisi var. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak.

Ankara'da hava bugün az bulutlu, pazar günü ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında olacak.

İzmir'de de pazar günü yağış bekleniyor. Bugün ve yarın az bulutlu hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları 23-25 derece arasında seyredecek.