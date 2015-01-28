Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü öğle saatlerinde Ege Denizi’nde, akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesi ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızını arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (Kıble ve Lodos) kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği, Cumartesi ve Pazar günleri rüzgarın şiddetini daha da arttıracağı, Ege, Batı Akdeniz, İçAnadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de (60-80 km/saat), Marmara bölgesinde ise yer yer (80-100 km/saat) hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Fırtınanın etkisini azaltarak Salı gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli lodos fırtınası ve hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecedeki artış ile birlikte kar örtüsü bulunan yerlerde kar erimeleri meydana gelebileceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Kar erimeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, kara, hava ve deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.