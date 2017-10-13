Meteorolojiden hafta sonu için İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının hafta sonu İstanbul'da 4 derece azalacağını duyurdu. Özellikle boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde yağış görüleceği aktarıldı.

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu İstanbul'da güneşli hava yerini yağışlı ve soğuk bir havaya bırakacak. Özellikle boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde görülecek yağışlar nedeniyle hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında azalacak. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.