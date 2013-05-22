Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiği kaydedildi.

Cuma günü de Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışa neden olması beklenirken, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın ülke genelinde artışını sürdüreceği vurgulanırken, sıcaklıkların cuma günü batı bölgelerde 5 ila 8 derece azalması bekleniyor.

Açıklamada, yarın batı bölgelerde, cuma günü iç bölgelerin doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile cuma günü özellikle kuzeybatı kesimlerde beklenen gökgürültülü sağanak yağış geçişlerine karşı da uyarıda bulunuldu.