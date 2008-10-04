T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürü Muzaffer Bora, 'Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor' dedi.

04 Ekim 2008 03:00


Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürü Muzaffer Bora, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı. 
Bora, yaptığı yazılı açıklamada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bugün meteorolojik uyarıda bulunduğuna işaret ederek, “Halen tüm denizlerimizde hafif kuvvette esmekte olan rüzgar bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtınaya, Güney Ege ve Akdeniz'de 7 kuvvetinde (60 km/saat) fırtınamsı rüzgara dönüşmesi bekleniyor” dedi.
Kuvvetli rüzgarın, pazartesi günü Marmara ve Ege'de etkisini kaybedeceğine işaret eden Bora, “Batı Karadeniz ve Akdeniz'de salı gününe kadar 7 kuvvetinde (60 km/saat) fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin, tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadesini kullandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24