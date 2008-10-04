Meteorolojiden fırtına uyarısı



Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürü Muzaffer Bora, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bugün meteorolojik uyarıda bulunduğuna işaret ederek, “Halen tüm denizlerimizde hafif kuvvette esmekte olan rüzgar bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtınaya, Güney Ege ve Akdeniz'de 7 kuvvetinde (60 km/saat) fırtınamsı rüzgara dönüşmesi bekleniyor” dedi.

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi günü Marmara ve Ege'de etkisini kaybedeceğine işaret eden Bora, “Batı Karadeniz ve Akdeniz'de salı gününe kadar 7 kuvvetinde (60 km/saat) fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin, tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadesini kullandı.





