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Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Yurt genelinde bu hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek

21 Şubat 2020 23:23

Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağını duyurdu. Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Yurt geneline yağışlar cumartesi günü de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların Orta Ege'de beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü Marmara geneli parçalı bulutlu ve yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu yer yer kar yağışlı olacak.

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