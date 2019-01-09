METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)

Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara\'da Fırtına, Batı Akdeniz\'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege\'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye\'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege\'de kuvvetlenecek rüzgarın Perşembe günü ile Cuma öğle saatlerine kadar Kıyı Ege\'de kuvvetli fırtına (80-100 Km/saat), Marmara\'da fırtına (60-80 Km/saat), Batı Akdeniz\'in batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege\'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.

