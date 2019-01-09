T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara'da Fırtına, Batı Akdeniz'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

09 Ocak 2019 14:02

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)
Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara\'da Fırtına, Batı Akdeniz\'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege\'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye\'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege\'de kuvvetlenecek rüzgarın Perşembe günü ile Cuma öğle saatlerine kadar Kıyı Ege\'de kuvvetli fırtına (80-100 Km/saat), Marmara\'da fırtına (60-80 Km/saat), Batı Akdeniz\'in batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege\'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan TEKTENİSTANBULDHA Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına Marmara Fırtına Batı Akdeniz Batısı Batı KaradenizEge Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Orta AkdenizBugünKıyı EgePerşembeCumaKmsaat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24