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Yaşam

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için baca gazı ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

12 Mart 2018 23:49

Meteoroloji, Antalya'nın iç kesimleriyle Muğla, Burdur ve Isparta genelinde rüzgârın güneyden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, baca gazı ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece azalacağı bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, iç kesimlerde yer yer kuvvetlice ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Antalya'nın iç kesimleriyle Muğla, Burdur ve Isparta genelinde rüzgarın güney yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, vatandaşların baca gazı ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Denizlerde rüzgar güney ve güneydoğudan 3-5, Bodrum-Kaş arasında 4-6 kuvvetinde esecek ve dalga yüksekliği 2 metreye kadar çıkacak.

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