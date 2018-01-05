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Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Güney Ege'de gece etkili olacak fırtınanın sabah saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi

05 Ocak 2018 01:15

Meteoroloji, Ege'nin güneyinde bu gece için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın sabah etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. 

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 

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