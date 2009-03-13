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Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve çevresinin bu akşamdan itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceğini ve fırtına beklendiğini bildirdi.

13 Mart 2009 02:00

Meteoroloji, Antalya ve çevresinin bu akşamdan itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceğini ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya bölgesel Tahmin Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya ve çevresinin bu akşam saatlerinden itibaren üst seviyelerdeki soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğine değinilerek, kuzey ve kuzey batı yönlerden esecek rüzgarın hızının zaman zaman saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Antalya, geç saatlerden itibaren de Antalya-Anamur arasında fırtına beklendiği ifade edildi. Buna göre, rüzgar yıldız ve karayelden 6 ile 8 kuvvetinde ve saatte 22 ile 40 deniz mili hızla esecek. Deniz kaba ve çok kaba dalgalı, dalga yüksekliği 3 ile 6 metre dolayında olacak.

Hava parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, görüş uzaklığı yağış anında 3 ile 5 kilometre civarında olacak.

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