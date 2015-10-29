Meteoroloji’den seçim günü için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı geldi. Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde Cumartesi gününden itibaren fırtına çıkacağı bildirildi. Cumartesi günü başlayıp, üç bölgede hızı 90 kilometreyi bulacak rüzgarın sandık başına gidilecek pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; rüzgarın ulaşımın yanısıra, elektrik nakil hatları dahil bir çok olumsuzluğa yol açabilecek şiddette "Kuvvetli Fırtına" ve "Tam Fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor.

Balıkçı ve denizciler öncelikli olmak üzere söz konusu tarihlerde ilgililer ve vatandaşların dikkatli olmasının, tedbirli davranmalarının istendiği meteorolojik uyarı, fırtınanın en kuvvetli esmesinin beklendiği tarihin, Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gece ve pazar gününü de kapsaması.

Kuvvetli fırtına ve "tam fırtına"



Cumartesi öğleden sonra başlayıp etkisini her geçen saat artırması beklenen rüzgar önce "Kuvvetli Fırtına" sonrasında "Tam Fırtına" şeklinde esecek. Meteorolojik tanımlamalara göre en üst düzeydeki fırtınalar 75 kilometre ile 102 kilometre arasında hızla esebiliyor.

90 kilometre hız





Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'da Cumartesi öğleden sonra başlaması beklenen tam fırtınanın 9 kuvvetinde olmasını, 90 kilometre hızla ulaşabileceğini öngörüyor. Doğu Karadeniz'de de "Tam Fırtına" şeklinde esmesi beklenen rüzgar hızının 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre Cumartesi günü başlayacak fırtına seçimin yapılacağı pazar günü dahil olmak üzere etkili olacak.

Elektrik hatları da etkilenecek





Beklenen fırtınanın şiddetinin, ulaşım aksaklıklarının yanısıra elektrik nakil hatlarında hasara yol açabilecek kadar büyük olduğu görülüyor. Denizci ve Balıkçıların öncelikli olarak uyarıldığı tahminde ilgililerin ve vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmininde şöyle deniliyor.

"Marmara ve Kuzey Ege: 30.10.2015 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde esmeye başlayacak rüzgarın, 31.10.2015 Cumartesi öğle saatlerinden sonra 7-9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 02.11.2015 Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Rüzgarın 31.10.2015 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 01.11.2015 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz: Rüzgarın 31.10.2015 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7-9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 01.11.2015 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.