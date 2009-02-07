T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara ve Ege’de fırtına, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

07 Şubat 2009 02:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege’de fırtına, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, yarın için de  Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Devlet Meteoroloji İşlerinden yapılan meteorolojik uyarıda, bugün saat 20.00 ile yarın saat 20.00 arasında Marmara ve Ege’de fırtına, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi. "Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba zehirlenmesi" gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Ayrıca, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta ve Burdur) yarın 02.00 ile ertesi gün 02.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi.

Vatandaşlar su baskını, ani sel ve yıldırıma karşı uyarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24