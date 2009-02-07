Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege’de fırtına, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, yarın için de Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.



Devlet Meteoroloji İşlerinden yapılan meteorolojik uyarıda, bugün saat 20.00 ile yarın saat 20.00 arasında Marmara ve Ege’de fırtına, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi. "Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba zehirlenmesi" gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.



Ayrıca, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta ve Burdur) yarın 02.00 ile ertesi gün 02.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi.



Vatandaşlar su baskını, ani sel ve yıldırıma karşı uyarıldı.



