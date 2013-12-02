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Yaşam

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu

02 Aralık 2013 14:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karadeniz'de halen orta kuvvette esen rüzgar etkisini artıracak.Tahminlere göre, rüzgar akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra Karadeniz'de etkisini kaybedecek.

Marmara'da halen kuzeydoğudan orta kuvvette esen rüzgar kuvvetini artırarak, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacak.

Kuzey Ege'de halen kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgar kuvvetini artırarak akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 8 ila 10 kuvvetinde (90-100kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esecek.

Marmara ve Kuzey Ege'deki fırtına, 4 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

 

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