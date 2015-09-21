Meteoroloji'den Ege için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen, yağışların gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, İzmir’in doğusu ile Kütahya’nın güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."