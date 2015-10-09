Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar uyarısı

Meteoroloji, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in bin 800 metre üzerindeki dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış görüleceği konusunda uyurıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sivas, Elazığ ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanakyer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in bin 800 metre üzerindeki dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 mm), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz Kıyıları ve Güney Ege Kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece

İstanbul: Parçalı bulutlu 22 derece

İzmir: Az bulutlu 25 derece

Adana: Parçalı bulutlu 29 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık 27 derece

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18 derece

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor 18 derece

Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.