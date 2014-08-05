Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yağış uyarısı

Meteoroloii’den yapılan açıklamaya göre, bugün Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada “Meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, hortum vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



Açıklamada, Orta Karadeniz’in kıyıları ile Doğu Karadeniz için de uyarı yapılarak "Halen Orta ve Doğu Karadeniz’de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yer yer şiddetli (76 – 100 kg/metrekare) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.