T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yağış uyarısı

Gece saatlerinden itibaren ise şiddetli yağışın Doğu Karadeniz'de de etkili olması bekleniyor

05 Ağustos 2014 17:14

Meteoroloii’den yapılan açıklamaya göre, bugün Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada “Meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, hortum vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada, Orta Karadeniz’in kıyıları ile Doğu Karadeniz için de uyarı yapılarak "Halen Orta ve Doğu Karadeniz’de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde yer yer şiddetli (76 – 100 kg/metrekare) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

yağışyağmurdoğu anadoludoğu karadenizuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24