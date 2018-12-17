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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı

17 Aralık 2018 19:38

İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji\'den yapılan uyarıda şöyle denildi:
- Batı Karadeniz\'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz\'de Çarşamba günü son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

- Marmara\'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara\'da Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

- Kuzey Ege\'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege\'de Çarşamba günü  akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.
- Batı Akdeniz\'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz\'de aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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