Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan uyarıda şöyle denildi:

- Batı Karadeniz\'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz\'de Çarşamba günü son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

- Marmara\'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara\'da Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

- Kuzey Ege\'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege\'de Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

- Batı Akdeniz\'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz\'de aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.