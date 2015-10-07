Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Son yapılan tahminlerle ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin (Orta Karadeniz) batısı daha önceki beklentilerimiz doğrultusunda Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bölge geneline yayılarak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde; dün gece saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 mm.), özellikle kıyı kesimlerde yer yer şiddetli (76-100 mm.), Samsun ve Ordu çevrelerinde ise bugün öğle saatlerinden Perşembe sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 mm.), kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75mm.) olması tahmin ediliyor.

Serin havanın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları 6-8 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın; bugün günü Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuzeybatıdan (karayel) yer yer kuvveti (30-50 km/saat) hızla esmesi, Perşembe günü ise Kastamonu açıklarında kuzeydoğudan (poyraz) 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, dalga yüksekliğinin ise açıklarda yer yer 2.5- 3.5 m.’yi bulması beklenmektedir.

Bölgemizde görülecek kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın ve serin havanın sebep olabileceği olumsuzluklara (lokal sel- dolu - yıldırım-kuvvetli rüzgar- heyelan, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, soğuk algınlığı vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” dedi.

Bölge Müdürü Asar sözlerini, “Meteorolojik tahminlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlerin dikkate alınmasıyla istenmeyen durumların ortaya çıkmaması, gerektiği hallerde yapılan ve internet sitemizde yayınlanan kısa süreli meteorolojik ihbar ve uyarıların takip edilmesi, meydana gelmesi muhtemel zararların en aza indirilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır” ifadeleriyle tamamladı.