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Yaşam

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

01 Aralık 2016 19:55

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de etkili olan karın ardından çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı görülen ve yer yer 5-10 santimetre civarı kar biriken Elazığ, Tunceli ile Bingöl civarında yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli güneyli rüzgarlarla karla karışık yağmur ve yağmura dönmesinin beklendiği belirtildi.

Bu akşam ve gece saatlerinde yağmurla birlikte yer yer kar erimesi ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerin çığ tehlikesinin yanı sıra su baskını, taşkın, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, bölgede aralıklarla devam eden karla karışık yağmurun yarından itibaren yeniden kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

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