Meteorolojiden bugün ve yarın için KAR uyarısı

T24 - Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji bugün ve yarın için kar uyarısı yaptı. Tipinin de etkili olduğu ilçelerde ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Kınalı mevkii’nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da başlayan kar yağışının özellikle Çatalca ve Silivri ilçelerinde etkili olacağını açıkladı. Kar yağışının Silivri ve Çatalca’da etkisini arttırarak kuvvetli sağanak ve tipi halinde devam etmesinin beklendiği, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





İstanbul beyaza büründü



İstanbul'da dün başlayan kar yağışı, gece de aralıklarla devam etti. Kar yağışının geçen haftaki etkisi görünmezken, Avrupa Yakası'nda yer yer sulu kar yağışı da görülüyor. Buzlanmaya karşı belediyenin tuzlama ekiplerini yollarda çalışma yapıyor.



Meteoroloji Çatalca ve Silivri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışının etkisini arttırarak kuvvetli sağanak ve tipi şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesince, kentte etkili olan kar yağışının ana arterler ve bağlantı yollarını olumsuz yönde etkilemediği bildirildi.



Açıklamada, sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde bir ağırlaşma olsa da rutin yoğunluğun üzerinde bir sorun yaşanmadığı da dile getirilerek, “Ana arterler ve bağlantı yolları açık, ulaşım rahatlıkla yapılıyor. Şehir merkezinde 1 ile 7 santimetre, Kınalı, Arnavutköy, Beykoz, Hadımköy, Aydos gibi yüksek kesimlerde, 10 ile 15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü” ifadesine yer verildi.



Bu arada, 870 araç ve iş makinesi, 2 bin 406 personel ile çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, 3 bin 599 ton tuz, 48 ton solüsyon kullanıldığı da ifade edildi.



Açıklamada, 26 Ocak'ta kar yağışının ilk başlamasıyla beraber 1250 kişinin misafir edildiği, kar yağışının durmasıyla 874 kişinin ayrıldığı ve halen 376 evsiz vatandaşın Metin Oktay Spor Salonu'nda barındırıldığı dile getirildi.







Cumartesi sıcaklıklar artıyor



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı aralıklarla devam edecek. Kar yağışının yarın gece saatlerinden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.

Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük eksi 3 olacağı tahmin edilirken, bugün ve yarın kuvvetli poyraz görülecek. 11 Şubat Cumartesi itibariyle İstanbul'da yağış görülmeyecek ve hava sıcaklığı kısmen artacak.





Boğaz gemi trafiğine kapatıldı



Öte yandan, İstanbul Boğazı düşük görüş nedeniyle saat 10.00'dan itibaren çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.





THY'nin 84 seferi iptal



Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde bugün de iptaller oldu. Türk Hava Yolları (THY) çoğunluğu karşı havalimanlarında yaşanan kar ve buzlanma yüzünden iç ve dış hatlarda toplam 84 seferini iptal ederken birçok sefer de özellikle Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere birleştirilip gecikmeli olarak yapılıyor. Uçuşları iptal edilen çok sayıda yolcu otellere yerleştirilirken bazı yolcuların da banklarda uyuduğu görüldü.



İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yağan kara rağmen Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışların kesintiye uğramaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı görevliler ise çalışmalarına aralıksız devam etti.



Öte yandan THY internet sitesinden yaptığı açıklamada uçuşu olan yolcularını uyardı. Açıklamada, “Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü Çağrı Merkezi’nden veya web sitemiz üzerinden kalkış varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Eğer uçuşunuz iptal olmuş ise mağdur olmamanız için lütfen havalimanına gelmeden önce yeni bir uçuşla ilgili Çağrı Merkezi’nden onay alınız" denildi.







Eğitime kar engeli



Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.



- Konya'nın Akören, Hadim, Bozkır ve Hüyük ilçelerinde (1 gün)

- Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde (1 gün)

- Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde (1 gün)

- Giresun'un yüksek kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde okullar tatil edildi.





Yağış yarına kadar sürecek



Tekirdağ’ın Saray, Çerkezköy ve Çorlu, Kırklareli’nin Vize ile Demirköy İlçesi’nde kar yağışının Cuma günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yoğun olarak devam etmesi beklendiği açıklandı.



Meteoroloji, Antalya’nın doğu ilçeleri;Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Mersin’in Anamur İlçesi’nde ise bu akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın devam edeceği bildirildi.



Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yurdun tamamında görülecek yağışların; Hatay, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Anamur çevreleri, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Zonguldak, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde, Tekirdağ’ın Saray, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinin çevreleri, Kırıklareli’nin Vize ile Demirköy İlçesi’nde gece saatlerinden sonra Rize, Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi. Rüzgarın; Akdeniz ile Doğu bölgelerde güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdenizde kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklandı.





Uyarılar



Meteoroloji, yağışların Hatay, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Anamur çevreleri, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Zonguldak, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde, Tekirdağın Saray, Çerkezköy ve Çorlu çevreleri, Kırıklarelinin Vize ve Demirköy ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Rize, Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği, olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.



Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına halinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.



Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği açıklandı.



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.





