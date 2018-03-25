Meteoroloji'den beş bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağmur görülecek.

Meteoroloji'nin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar saatte 50 km'yi bulabilir

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.