Meteoroloji'den akşam saatleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün akşam ve gece saatlerinde Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde, gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya) kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bugün akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Cumartesi günü kuzeydoğu ve iç bölgelerinde, Pazar günü ise doğu bölgelerimizde azalacağı ve önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bugün yurt genelinde hava açık ve az bulutlu olup sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrederken, akşam saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışın gece saatlerinde Marmara bölgesinde, yarın ise Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgesinin görülmesi bekleniyor.

Yağışların bugün akşam ve gece saatlerinde Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde, gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya) yarın öğle saatlerinde ise Afyon, Burdur, Isparta, Konya’nın batısı, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, İç Anadolu’nun doğusu (Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray) ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli olacağı bekleniyor.

Yağışların Pazar günü ve önümüzdeki haftanın ilk yarısında ülkemizin güney ve doğu bölgelerinde aralıklarla devam edeceği bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Cumartesi günü kuzeydoğu ve iç bölgelerinde, Pazar günü ise doğu bölgelerimizde azalacağı ve önümüzdeki hafta yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel ve yıldırım uyarısı

Yağışların bugün akşam ve gece saatlerinde Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde, gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, dolu vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.