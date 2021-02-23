Meteorolojiden 8 ilde çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Türkiye'de 8 ilde yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda yarından itibaren çığ tehlikesi bulunuyor. Artvin, Bitlis, Hakkari, Rize, Siirt, Trabzon, Van ve Şırnak çığ uyarısı yapılan iller.

Yapılan uyarıya göre, serin ve yağışlı hava kütlesinin ülkeyi terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması öngörülüyor. Sıcaklık nedeniyle 28 Şubat'a kadar kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı tahmin ediliyor.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Rize, Siirt, Trabzon, Van ve Şırnak çığ uyarısı yapılan iller.

Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.