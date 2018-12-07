Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından sel uyarısı yapılan iller ise şöyle; Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Giresun.

Kuvvetli yağış uyarısı: Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.