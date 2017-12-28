Meteoroloji'den 6 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da için bugün ve yarın kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji yağış nedeniyle sel, su baskını ile yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İzmir'de kuvvetli sağanak yağış





İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.





Muğla çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat





Yarın, Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Aydın çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat





Yarın, Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.





Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor





Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) bu akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, bu gece ve yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.





Çanakkale çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat

Bu akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, yarın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.





Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor





Yarın, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji yağış nedeniyle sel, su baskını ile yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)