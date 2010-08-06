T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden '53 derece' açıklaması

Meteorolojiden yapılan açıklama, "İstanbul'da sıcaklıklığın 53 derece olacak" iddasına açıklık getirdi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Meteorolojiden yapılan açıklama, "İstanbul'da sıcaklıklığın 53 derece olacak" iddasına açıklık getirdi.


Dün öğlen saatlerinde çeşitli yayın organlarında haberlere konu olan "53 derece" iddiasına Devlet Meteoroloji İşleri İstanbul Bölge Müdürülüğü'nden açıklama geldi. HABERTURK.COM'a konuşan meteoroloji yetkilisi bugün  hava sıcaklıklarının İstanbul'da değişmeyeceğini söyledi.


İşte yetkilinin İstanbul ve Marmara Bölgesi için tahmini:

"İstanbul'da hava 53 derece olmayacak. Bugün için beklediğimiz maksimum sıcaklık 33 derece. Nem nedeniyle sıcaklığın 40 derede hissedilmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu yani Sakarya-Kocaeli çevreleri çok bulutlu olacak. Sıcaklığın ise 34 derece olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kısmında ise sıcaklıklar 37-38 derece arasında olacak. Balıkesir, Bursa kısmında ise hava parçalı bulutlu, sıcaklık 34 derece olacak"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24