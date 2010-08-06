Meteorolojiden '53 derece' açıklaması

T24- Meteorolojiden yapılan açıklama, "İstanbul'da sıcaklıklığın 53 derece olacak" iddasına açıklık getirdi.



Dün öğlen saatlerinde çeşitli yayın organlarında haberlere konu olan "53 derece" iddiasına Devlet Meteoroloji İşleri İstanbul Bölge Müdürülüğü'nden açıklama geldi. HABERTURK.COM'a konuşan meteoroloji yetkilisi bugün hava sıcaklıklarının İstanbul'da değişmeyeceğini söyledi.



İşte yetkilinin İstanbul ve Marmara Bölgesi için tahmini:

"İstanbul'da hava 53 derece olmayacak. Bugün için beklediğimiz maksimum sıcaklık 33 derece. Nem nedeniyle sıcaklığın 40 derede hissedilmesi bekleniyor.



Marmara'nın doğusu yani Sakarya-Kocaeli çevreleri çok bulutlu olacak. Sıcaklığın ise 34 derece olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kısmında ise sıcaklıklar 37-38 derece arasında olacak. Balıkesir, Bursa kısmında ise hava parçalı bulutlu, sıcaklık 34 derece olacak"