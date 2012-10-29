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Yaşam

Meteorolojiden 5 kente yağış uyarısı

Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

29 Ekim 2012 23:59

Ülkemizin batı bölgelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Tekirdağ ve Manisa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada ve Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde şiddetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli, olunması gerekmektedir. Şiddetli yağışın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

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