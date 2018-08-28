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Yaşam

Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı

Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi

28 Ağustos 2018 15:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevreleri için  gök gürültülü sağanak yağış uyursında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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